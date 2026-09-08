«Реал» — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Интер».

Ставка: победа «Реала» по угловым с форой (-1.5) за 1.90.

«Лига чемпионов! Наконец-то, друзья, наконец-то. Не сказать, что бессонные ночи, но футбол придется смотреть очень много. И у нас яркие матчи, в частности игра на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» — «Интер» — это практически классика европейского футбола. Жозе Моуринью против своей бывшей команды, Жозе Моуринью против Кристиана Киву.

«Реал» начал очень хорошо: три победы подряд при Моуринью в чемпионате и осечка в последнем туре в матче с «Бетисом». Но, думаю, если вы смотрели эту игру, то согласитесь: «Реал» никак не должен был проигрывать. Подавляющее преимущество, огромное количество моментов, нереализованный пенальти, отменённый гол. В общем, всё пошло не по плану Моуринью, и упрекнуть команду, кроме результата, практически не в чем.

«Интер», в свою очередь, тоже одержал три победы на старте, но у «Реала» уже было четыре игры, а у «Интера» — пока три. И что ни матч, то веселье. Да, там была минимальная победа над «Кальяри», но «Интер» должен был забивать тоже мячей 5-6. Да, в 1-м туре порезвились с «Монцей», а вот в последней игре с «Наполи» это была настоящая драма. Проигрывали 0:2, дубль Лаутаро, гол Тюрама — все это выглядело очень ярко, ещё и с голом в компенсированное время. «Интер» выиграл 3:2, но видно, что команда вкатывается. Хорошие моменты, безусловно, есть, но в обороне «Интер» всё-таки достаточно много позволяет сопернику.

Чего, кстати, не скажешь про мадридский «Реал». В целом мне кажется, что в обороне «Реал» смотрится очень неплохо. Пока, разумеется, Жозе Моуринью находится в поисках оптимальных сочетаний, но обойма у «Реала» классная, глубина состава — супер, даже несмотря на обилие травм, которое сейчас, как и раньше, присутствует у мадридцев. Но магия Бернабеу, «Реал» играет дома, Лига чемпионов — турнир, который для «Реала» чуть ли не главный исторически. «Реал» всё-таки больше всех выигрывал этот трофей, но понятно, что хочется сместить в Испании с трона «Барселону», скинуть её, но и про Лигу чемпионов тоже забывать не стоит. Поэтому первый домашний матч — тут надо сразу показать, кто здесь царь горы и кто здесь пришёл править. Конечно же, наверняка такие имперские замашки у Моуринью и мадридского «Реала» есть, тем более соперник для этого вполне подходящий.

Напрашивается вариант, наверное, обе забьют в матче «Реал» — «Интер», но мне кажется, что было бы неплохо рассмотреть угловые. «Интер», скорее всего, будет играть от соперника, будет играть от обороны с расчётом на хорошую скорость Лаутаро и на скидки Тюрама, плюс фланговая