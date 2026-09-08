«Реал» — «Интер»: прогноз Сергея Игнашевича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Известный футболист и тренер Сергей Игнашевич дал прогноз на матч «Реал» — «Интер».

Ставка: победа «Реала» за 1.60.

«Команды в полярном настроении подходят к этому матчу. «Реал» оступился в игре чемпионата с «Бетисом» и жаждет реабилитироваться в глазах болельщиков в ближайшем матче ЛЧ.

«Интер», напротив, находится в отличном расположении духа после камбэка с «Наполи». Проигрывая по ходу матча 0:2, команда Киву закрыла соперника в его штрафной и сумела переломить неудачно складывающийся матч.

«Реал» — безусловный фаворит этого матча. Клуб хорошо усилился летом, и первые матчи чемпионата показали, что команда Моуринью может побороться за все трофеи этого сезона. Первый матч в ЛЧ — идеальная возможность для «Реала» продемонстрировать всем свой огромный потенциал и класс», — приводит слова Игнашевича «РБ Спорт».