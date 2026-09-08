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«Реал» — «Интер»: ставка Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов

«Реал» — «Интер»: ставка Владислава Радимова на игру Лиги чемпионов
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Реал» — «Интер».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 за 3.04.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Вальверде – 23'     2:1 Аугусто – 77'    

«Реал» проиграл «Бетису» — это что-то из ряда вон выходящее, потому что, по моему мнению, «Реал» — очень сильная команда, особенно в атаке. «Интер» одолел «Наполи», переломив матч с 0:2 на 3:2. Лаутаро хорош.

Но, как мне кажется, на «Бернабеу» с такими ошибками «Интер» получит много. Свой гол они забьют. Поэтому — победа «Реала» через тотал больше 3.5. И, как мне кажется, нужно учитывать и тех, кто выходит на замену и помогает командам. Поэтому — гол вышедшего на замену», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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