«Реал» — «Интер»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Лиги чемпионов в Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Реал» — «Интер».

Ставка: ТМ 22.5 фола за 1.85.

«Одна из главных вывесок 1-го тура Лиги чемпионов. Афишный матч, который будут смотреть плюс-минус все. И, конечно, для «Реала» эта игра имеет особенное значение после поражения от «Бетиса». Хотя я здесь не демонизировал бы ситуацию и не сгущал бы тучи. Да, стартовать в Лиге чемпионов с удачного результата очень важно. Да, «Реалу» нужно немного поменять повестку после поражения в Севилье. Но это всё равно только начало длинной основной фазы.

Думаю, мы увидим достаточно динамичную и содержательную игру. По общему рисунку она вполне может тянуться к верху, однако если искать «низ», то мне здесь интересны фолы. Встречи основного этапа Лиги чемпионов, особенно на ранней стадии, часто дают небольшое количество нарушений. Команды ещё не находятся в ситуации последнего шанса, цена каждого эпизода высокая, но при этом градус борьбы обычно не такой, как в плей-офф.

«Интер» в этом сезоне — сугубо «низовая» команда по фолам. Посмотрите на показатели в первых трёх турах Серии А: 19, 11 и 14 нарушений. У «Реала» в первых четырёх турах чемпионата Испании «верхи» и «низы» распределились поровну, если брать за ориентир текущую линию 22.5 фола. То есть по командам здесь нет явного сигнала к большому количеству свистков.

Плюс работает Майкл Оливер — арбитр, который тоже скорее тяготеет к «низу». Его средний показатель — около 23 фолов за матч, а Лига чемпионов обычно свистится ещё мягче, чем чемпионат Англии. У «Реала» будут сложности с составом: помимо травм, есть три дисквалификации — Гюлер, Камавинга и Бернарду Силва. Но это скорее влияет на структуру игры, чем на фолы. В такой логике всё складывается в пользу тотала меньше 22.5 нарушения», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».