«Реал» — «Интер»: прогноз Александра Мостового на игру общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Реал» — «Интер».

Ставка: победа «Реала» за 1.65.

«Блин, вот это начало Лиги чемпионов! Сумасшедшая вывеска: «Реал» — «Интер» уже в 1-м туре. Два больших клуба, две огромные истории, и сразу такой матч. После всего того, что произошло и происходит с «Реалом», за ним особенно интересно смотреть. А «Интер» — это чемпион, команда с характером, которая умеет играть большие матчи.

Тем более «Интер» совсем недавно совершил камбэк — проигрывал «Наполи» 0:2, а в итоге выиграл 3:2. Это говорит о многом. Команда не развалилась и не остановилась, дотерпела, добавила и вытащила матч. После такого они точно приедут на «Сантьяго Бернабеу» с уверенностью, а не просто отбиваться и смотреть на «Реал».

И, конечно, отдельная история — Моуринью. Он работал в «Интере», выигрывал с этой командой ЛЧ и добивался большого успеха, а теперь будет играть против неё уже с «Реалом». Такие сюжеты Лига чемпионов и любит: вывеска сама по себе сумасшедшая, а тут ещё столько эмоций вокруг тренера, истории и соперничества.

Но я всё-таки поставлю на «Реал». Да, они проиграли «Бетису», но это лишний раз подчёркивает, что чемпионат Испании может быть самым сильным: там любая хорошая команда может наказать. Дома, в Лиге чемпионов, «Реал» должен реагировать. Думаю, счёт будет где-то 2:1 в пользу «Реала», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».