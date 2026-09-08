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«Боруссия» — «Вильярреал»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги чемпионов 8 сентября

«Боруссия» — «Вильярреал»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги чемпионов 8 сентября
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Боруссия» — «Вильярреал».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.92.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Вейга – 53'     1:1 Моуриньо – 66'     2:1 Гирасси – 80'     3:1 Гирасси – 85'     3:2 Гирасси – 90+3'    

«Боруссия» будет явным фаворитом, хотя у команды достаточно много травмированных. Плюс есть дисквалифицированные игроки, и всё это в первую очередь касается линии обороны. На мой взгляд, это немного выравнивает шансы, хотя фаворитский статус Дортмунда, конечно, не отменяет. У «Боруссии» три победы подряд, включая кубковую, и они последовали после поражения от «Баварии» в Суперкубке (1:2).

Понятно, что соперник в Кубке был не самый серьёзный — команда из гамбургской Оберлиги. Но три победных результата подряд — это всё равно три победных результата. И если посмотреть на эти матчи, почти во всех, кроме одного, у Дортмунда были «верхи» по угловым. Команда активно давит, много атакует через фланги и регулярно доводит атаки до подач, блокированных прострелов и корнеров.

У «Вильярреала» похожая история. В трёх стартовых турах из четырех тоже были «верхи» по угловым. Испанцы охотно подают сами и при этом часто позволяют подавать сопернику. Команда ищет себя при Иньиго Пересе, немного меняется тактически, но активная фланговая игра входит в приоритеты тренера. Поэтому угловых в матчах «Вильярреала» случается достаточно.

У Дортмунда тоже хватает корнеров и у самой команды, и у её соперников. В Суперкубке против «Баварии» было 13 угловых. В Кубке только «Боруссия» подала 17 раз, хотя там, конечно, сказался уровень соперника. В последнем туре против «Хоффенхайма» команды тоже много подходили к угловым: общий объём снова получился высоким. Поэтому в этой игре я жду корнеры с обеих сторон. Дортмунд даст основной объём за счет давления, а «Вильярреал» тоже должен добавлять своё. Тотал больше 9.5 угловых выглядит здесь хорошим вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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