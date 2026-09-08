«Боруссия» — «Вильярреал»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги чемпионов 8 сентября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Боруссия» — «Вильярреал».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.92.

«Боруссия» будет явным фаворитом, хотя у команды достаточно много травмированных. Плюс есть дисквалифицированные игроки, и всё это в первую очередь касается линии обороны. На мой взгляд, это немного выравнивает шансы, хотя фаворитский статус Дортмунда, конечно, не отменяет. У «Боруссии» три победы подряд, включая кубковую, и они последовали после поражения от «Баварии» в Суперкубке (1:2).

Понятно, что соперник в Кубке был не самый серьёзный — команда из гамбургской Оберлиги. Но три победных результата подряд — это всё равно три победных результата. И если посмотреть на эти матчи, почти во всех, кроме одного, у Дортмунда были «верхи» по угловым. Команда активно давит, много атакует через фланги и регулярно доводит атаки до подач, блокированных прострелов и корнеров.

У «Вильярреала» похожая история. В трёх стартовых турах из четырех тоже были «верхи» по угловым. Испанцы охотно подают сами и при этом часто позволяют подавать сопернику. Команда ищет себя при Иньиго Пересе, немного меняется тактически, но активная фланговая игра входит в приоритеты тренера. Поэтому угловых в матчах «Вильярреала» случается достаточно.

У Дортмунда тоже хватает корнеров и у самой команды, и у её соперников. В Суперкубке против «Баварии» было 13 угловых. В Кубке только «Боруссия» подала 17 раз, хотя там, конечно, сказался уровень соперника. В последнем туре против «Хоффенхайма» команды тоже много подходили к угловым: общий объём снова получился высоким. Поэтому в этой игре я жду корнеры с обеих сторон. Дортмунд даст основной объём за счет давления, а «Вильярреал» тоже должен добавлять своё. Тотал больше 9.5 угловых выглядит здесь хорошим вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».