«Порту» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1-го тура Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Порту» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.74.

«Порту» — одна из лучших команд Португалии, может быть, даже лучшая в своём чемпионате. Команда крепкая, играющая, в гостях с ней всегда тяжело. Но надо понимать, что это всё-таки чемпионат Португалии, где две-три команды между собой в основном и борются за самые высокие места. Если сравнивать с «Манчестер Сити», то уровень англичан, на мой взгляд, заметно выше.

«Манчестер Сити» есть «Манчестер Сити»: класс футболистов, качество, умение держать мяч и играть первым номером. Даже на выезде в матчах с такими командами мы привыкли видеть, что «Сити» старается забирать контроль, спокойно выходить из обороны, создавать моменты и заставлять соперника много двигаться без мяча. Владение и общий рисунок игры будут именно за гостями.

При этом не думаю, что здесь будет много забитых мячей. «Порту» дома — это крепкий и организованный соперник. «Манчестер Сити» на выезде вряд ли будет разносить соперника и забивать три-четыре гола. Такие встречи в Лиге чемпионов нужно играть аккуратно, особенно на старте турнира. «Сити» умеет и обороняться, и терпеливо ждать свой момент.

Мне кажется, за счёт контроля мяча, класса и качества в атаке «Манчестер Сити» добьётся положительного результата. Один мяч они должны найти, а дальше уже будут играть по счёту и спокойно доводить матч до нужного исхода. «Порту» даст бой, но всё-таки уровень футболистов у «Сити» выше, поэтому я бы отдал предпочтение победе гостей», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».