«Металлург» — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Металлург» — «Амур».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.02.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2026, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Магнитка» и «Амур» начали сезон с матча в Магнитогорске, и первая часть противостояния оказалась за хозяевами. Команда Андрея Разина уверенно начала игру, реализовав большинство, а затем Даниил Вовченко удвоил преимущество магнитогорцев. Хабаровчанам так и не удалось догнать более статусного соперника, хотя выглядели гости вполне неплохо. Но ошибки в обороне не позволили «Амуру» рассчитывать на очки.

По сравнению с прошлым сезоном бросилось в глаза, насколько выше стал исполнительный уровень игроков «Амура». Кирилл Пилипенко, Виталий Абрамов, Вячеслав Войнов и другие новички хабаровчан добавили класса команде. Тем не менее, чтобы рассчитывать на успех во встречах с «Магниткой», этого пока не хватает. Разин же пока находится в поиске оптимальных сочетаний. Неспроста менеджмент клуба продолжает переговоры по обмену прав на Ивана Морозова у «Спартака»: Андрей Козлов в центре ударной тройки с Владимиром Ткачёвым и Дмитрием Силантьевым пока выглядит не настолько ярко.

Думаю, что и повторная игра между командами получится результативной. Вряд ли магнитогорцы будут играть от обороны, да и хабаровчане неплохо комбинируют и должны создать немало моментов у чужих ворот. Поэтому считаю, что мы в этой игре увидим минимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».