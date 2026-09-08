«Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 8 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Нефтехимик» — «Сочи».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет и ТБ 4.5 за 1.85.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» — последняя команда текущего сезона КХЛ, которая ещё не провела ни одного матча. Все остальные уже так или иначе вошли в чемпионат, а южане только начинают свой путь — сразу на выезде, против «Нефтехимика». Не знаю, можно ли считать это преимуществом по свежести. Всё-таки старт сезона, силы есть у всех. Но игровой тонус — штука важная. «Сочи» летом сыграл всего три матча на Кубке Минска и все три проиграл с общей разницей 5:13. Да, там были объективные причины: задержка вылета, поздний приезд и три игры подряд. Но всё равно по этому отрезку сложно сказать, что команда подошла к сезону с каким-то мощным запасом уверенности.

«Нефтехимик» в этом сезоне уже провёл очень интересный матч с «Шанхайскими Драконами» — вёл 3:0, потом допустил камбэк, снова выходил вперёд, но в итоге уступил 4:5 в овертайме. Для болельщика это был классный матч: ошибки, удаления, голы в большинстве и меньшинстве, закипающие эмоции. Для Игоря Гришина наверняка куча материала для работы. И, мне кажется, здесь как раз у «Нефтехимика» может быть небольшое преимущество. Команда уже почувствовала официальный хоккей, поняла свои проблемы, получила болезненный урок после упущенного преимущества и теперь должна отреагировать.

Жду, что «Нефтехимик» дома своё найдёт. Нижнекамцы уже показали, что могут забивать, у них есть скорость, эмоции и желание исправиться после поражения от «драконов». При этом «Сочи» тоже не хочется совсем списывать: первый матч сезона, свежие силы и мотивация начать нормально — 1-2 шайбы гости вполне могут найти. Поэтому беру вариант с тем, что «Нефтехимик» не проиграет в основное время, а общий тотал получится выше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».