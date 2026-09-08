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«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославле
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Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Сурин – 19:37 (5x5)     1:1 Менелл (Кузнецов, Мюррей) – 28:10 (5x4)     2:1 А. Радулов (Сергеев, Рафиков) – 31:32 (5x4)     3:1 Иванов (А. Радулов, Сурин) – 47:58 (5x5)    

«Ярославль на старте регулярного чемпионата традиционно делает упор на дисциплину, плотность в средней зоне и надёжную игру в обороне. После смены тренерского штаба команда тем более будет действовать с оглядкой на результат, стремясь минимизировать риск и не форсировать атакующие действия без необходимости. Домашняя арена обязывает играть первым номером, но против соперника уровня «Шанхая» «Локомотиву» вряд ли потребуется раскрываться и бежать вперёд большими силами — достаточно контролировать шайбу и ждать ошибок гостей.

«Шанхай» на выезде в матчах с топ-клубами Западной конференции практически всегда выбирает сугубо оборонительную модель. Команда на старте сезона ещё не набрала игровые кондиции, а сыгранность звеньев далека от оптимальной, поэтому рассчитывать на затяжные позиционные атаки в чужой зоне гостям не приходится.

Основная ставка будет сделана на контратаки и игру в меньшинстве, где китайский клуб традиционно старается действовать максимально плотно. Ожидаю вязкий матч с небольшим количеством опасных моментов и заброшенных шайб. Хозяева, скорее всего, уверенно доведут игру до победы, но тотал вряд ли превысит отметку в пять голов», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

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