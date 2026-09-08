«Локомотив» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославле

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

«Ярославль на старте регулярного чемпионата традиционно делает упор на дисциплину, плотность в средней зоне и надёжную игру в обороне. После смены тренерского штаба команда тем более будет действовать с оглядкой на результат, стремясь минимизировать риск и не форсировать атакующие действия без необходимости. Домашняя арена обязывает играть первым номером, но против соперника уровня «Шанхая» «Локомотиву» вряд ли потребуется раскрываться и бежать вперёд большими силами — достаточно контролировать шайбу и ждать ошибок гостей.

«Шанхай» на выезде в матчах с топ-клубами Западной конференции практически всегда выбирает сугубо оборонительную модель. Команда на старте сезона ещё не набрала игровые кондиции, а сыгранность звеньев далека от оптимальной, поэтому рассчитывать на затяжные позиционные атаки в чужой зоне гостям не приходится.

Основная ставка будет сделана на контратаки и игру в меньшинстве, где китайский клуб традиционно старается действовать максимально плотно. Ожидаю вязкий матч с небольшим количеством опасных моментов и заброшенных шайб. Хозяева, скорее всего, уверенно доведут игру до победы, но тотал вряд ли превысит отметку в пять голов», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».