Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед стартом общего этапа

Сегодня стартует общий этап главного по статусу еврокубка — Лиги чемпионов. Букмекеры предложили линию на победителя турнира.

Фаворитом аналитики считают «ПСЖ» — на то, что парижане завоюют трофей в третий раз подряд, можно сделать ставку с коэффициентом 6.00.

За 7.00 можно поставить на финалиста предыдущего розыгрыша — «Арсенал», а также мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».

Шансы «Реала» Жозе Моуринью оценили котировкой 7.50, а на «Манчестер Сити» можно заключить пари за 10.00. Вероятность того, что Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль», оценили в 13.00.

Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 25.00, а на «Атлетико» или «Интер» — за 35.00. На «Астон Виллу», «Боруссию», «Наполи» или «Рому» предлагают коэффициент 50.00.