15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы Матвея Сафонова сыграть на ноль в первом матче Лиги чемпионов

Названы шансы Матвея Сафонова сыграть на ноль в первом матче Лиги чемпионов
Комментарии

9 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Слован» Братислава. Игра пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Слован». Клуб Сафонова всё ещё разгоняется
«ПСЖ» — «Слован». Клуб Сафонова всё ещё разгоняется

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.04. Победа «Слована» оценивается коэффициентом 37.00. Ничейный исход можно найти в линии за 18.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 3.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 3.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60.

Если «Слован» не забьёт, сыграет коэффициент 1.45.

Материалы по теме
Первая Лига чемпионов Алексея Батракова
Первая Лига чемпионов Алексея Батракова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android