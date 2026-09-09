Названы шансы Матвея Сафонова сыграть на ноль в первом матче Лиги чемпионов

9 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Слован» Братислава. Игра пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.04. Победа «Слована» оценивается коэффициентом 37.00. Ничейный исход можно найти в линии за 18.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 3.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 3.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60.

Если «Слован» не забьёт, сыграет коэффициент 1.45.