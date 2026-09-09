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«Реал» победил «Интер» — 2:1. Сыграл коэффициент 10.5

«Реал» победил «Интер» — 2:1. Сыграл коэффициент 10.5
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Состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли мадридский «Реал» и миланский «Интер». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала испанская команда.

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На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в этой игре и вывел «лос бланкос» вперёд. На 23-й минуте Федерико Вальверде удвоил преимущество «сливочных». На 77-й минуте Карлос Аугусто сократил отставание гостей в счёте.

Букмекеры отдавали предпочтение мадридцам. Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.67: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1670 рублей. Успех «Интера» оценивался в 5.20, ничья — в 4.25.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.68, на «обе забьют» — 1.67. Точный счёт 2:1 оценивался в 10.5.

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