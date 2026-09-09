15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы Батракова забить в дебютном матче Лиги чемпионов

Стали известны шансы Батракова забить в дебютном матче Лиги чемпионов
Комментарии

9 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Галатасарай». Игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Материалы по теме
Первая Лига чемпионов Алексея Батракова
Первая Лига чемпионов Алексея Батракова

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Галатасарая» оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Гол российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова оценён в 7.00 (14%).

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Слован». Клуб Сафонова всё ещё разгоняется
«ПСЖ» — «Слован». Клуб Сафонова всё ещё разгоняется
Комментарии