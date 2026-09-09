Стали известны шансы Батракова забить в дебютном матче Лиги чемпионов

9 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Галатасарай». Игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 1.95. Победа «Галатасарая» оценивается коэффициентом 3.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Гол российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова оценён в 7.00 (14%).