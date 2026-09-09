«Барселона» — «Фейеноорд»: прогноз на матч Лиги чемпионов

9 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Фейеноорд». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.15. Победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 18.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.