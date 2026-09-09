Стал известен фаворит матча «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид

9 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.77. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.70. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.