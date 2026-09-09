«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: тотал «Ливерпуля» два-три гола за 2.00.

«Матч с историей. Как вы помните, пандемия в Европе и в Испании пошла после матча «Ливерпуль» — «Атлетико», когда болельщики «Атлетико» съездили на «Энфилд», а потом привезли эту заразу на родину. Это дело давно минувших дней, но думаю, вы прекрасно помните, как неоднократно «Ливерпуль» и «Атлетико» играли в плей-офф, как там забивал Маркос Льоренте и так далее. Льоренте, кстати, до сих пор в мадридском «Атлетико».

Что до мадридского «Атлетико», помимо Симеоне и Льоренте, там по-прежнему есть нестабильность на старте сезона. «Атлетико» может вообще не оставить никаких шансов «Севилье» на выезде, отгрузив три мяча и очень уверенно проведя второй тайм. Может и три пропустить за тайм от «Атлетика» из Бильбао, как это было в последнем туре, хотя нельзя сказать, что «Атлетико» играл плохо. Два мяча «Атлетико» пропустил от «Вильярреала» в домашней встрече. В общем, у Симеоне опять идёт очередная перезагрузка, он пробует какие-то новые сочетания. Пока очень нравится, как смотрится Ли Кан Ин. Он прямо вписался в этот состав «Атлетико». Но футбол очень рваный и порой несобранный. И это у «Атлетико» Симеоне, я даже говорю это вслух и сам удивляюсь, что такое вообще в реальности может быть. Но тем и прекрасен футбол.

На «Энфилд» «Атлетико» едет явным аутсайдером. «Ливерпуль» в порядке, наконец-то одержал долгожданную победу над «Ипсвичем», выиграв 2:0. Наконец-то начал забивать Исак. До этого были два ничейных результата. С «Ноттингемом» сыграли 2:2, с «Ньюкаслом» сыграли 2:2, героически спаслись в самой концовке. И с «Ноттингемом» тоже были большие проблемы. В общем, пока с новым тренером «красные» тоже в поисках чего-то содержательного и стабильного. Но «Ливерпуль» играет дома, это Лига чемпионов, и давление, и магия «Энфилда» никуда не уходят. Они по-прежнему фундаментальны, мне кажется, что «Атлетико» будет очень сложно в этой встрече.

С учётом того, как «Атлетико» играет в обороне, как легко пропускает, полагаю, минимум пару мячей «Ливерпуль» этому «Атлетико» забить должен. Но вряд ли «красные» забьют мадридцам больше трёх. Поэтому напрашивается мой любимый вариант: индивидуальный тотал «Ливерпуля» два-три гола в матче за коэффициент 2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».