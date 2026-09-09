«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Англии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: ничья или победа «Ливерпуля» в один мяч за 1.94.

«Ещё одна громкая вывеска, тоже сумасшедшая. «Ливерпуль» и «Атлетико» на старте Лиги чемпионов — это матч, который точно будут смотреть. Две сильные команды, два разных стиля, большой стадион и большая история. Тут сразу понятно, что просто никому не будет.

«Атлетико» сейчас, конечно, разочаровал в игре с «Атлетиком» из Бильбао. Это лишний раз подчёркивает, что творится в чемпионате Испании: там каждый может наказать, если ты не готов или где-то потерял концентрацию. Но для «Атлетико» 0:3 — это неприятный звоночек. Команда всегда славилась обороной, дисциплиной и умением терпеть, а тут их просто порвали.

«Ливерпуль» вроде начал чемпионат неважно, но сейчас уже начал побеждать и почувствовал уверенность. И, конечно, «Ливерпуль» — сильная команда. Дома, на «Энфилде», в Лиге чемпионов они всегда будут фаворитами. Там и темп, и давление, и болельщики, и качество футболистов — всё это работает на них.

Однако«Атлетико» всё равно нельзя списывать. Такие команды после поражений часто выходят злее, собраннее и жёстче. Поэтому лёгкой победы я бы не ждал. Думаю, здесь скорее всего будет 2:1 в пользу «Ливерпуля» или ничья 1:1. Интересно, потому что вывеска действительно сильная. Поэтому считаю, что получится либо ничья, либо победа «Ливерпуля» в один мяч», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».