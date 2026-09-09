«Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 9 сентября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.72.

«Ливерпулю» будет непросто, но мне кажется, что небольшое превосходство в этой встрече будет именно у них. Я знаю, что такое «Энфилд», знаю, что такое ливерпульские болельщики. В таком матче они с первых минут погонят команду вперёд, будут давить на соперника и создавать ту самую атмосферу, в которой гостям всегда тяжело.

«Атлетико», на мой взгляд, в большей степени станет обороняться. Мы все знаем эту команду: она умеет выстраивать плотную оборону, закрывать зоны, терпеть и играть на результат. Попробуй им забей. Поэтому я предполагаю, что «Ливерпуль» будет прессинговать, бежать и атаковать, а трибуны станут постоянно подталкивать команду вперёд.

При этом «Ливерпулю» будет очень тяжело вскрыть такую оборону. А если «Атлетико» ещё и начнёт убегать в быстрые атаки, тогда проблемы у хозяев могут появиться. Но всё-таки «Ливерпуль» играет дома, и с таким давлением команда должна справиться. По уровню это равное противостояние, где многое может решить один эпизод.

Мне кажется, преимущество «Ливерпуля» здесь только в домашнем поле и в сумасшедшей поддержке болельщиков. В остальном это две крепкие команды, и «Атлетико» точно умеет играть такие матчи. Однако на выезде мадридцы не так хороши, как дома, и «Ливерпуль» должен этим воспользоваться. Думаю, хозяева забьют мячишку и добьются тяжёлой победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».