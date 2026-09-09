«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов в Италии

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Наполи» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.76.

«Мне кажется, что в этом матче будет открытый футбол. «Арсенал» получит пространство и сможет забивать свои мячи, «Наполи» тоже забьёт. Поэтому вполне может сыграть тотал 4-5 голов в матче за коэффициент 4,00 — смотрится замечательно. Команды забьют или четыре, или пять мячей. Я под впечатлением от того, как «Наполи» играл против «Интера».

Что касается главной ставки, то чистая победа «Арсенала» за 1.76 просто дарит деньги. Ну какой ещё «Наполи» со всеми проблемами, перестройкой игры и сменой состава?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».