«Наполи» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Наполи» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.78.

«Наполи» — команда играющая, но для меня она всё-таки больше домашняя. Дома они терзают соперника, бегут, бьются, создают моменты, на их стадионе никому легко не бывает. Да, последнюю игру в чемпионате «Наполи» проиграл «Интеру», какое-то переживание после такого результата есть. Но сейчас Лига чемпионов, домашний матч, настрой будет совсем другой.

При этом надо понимать, что соперник — «Арсенал». Это чемпион Англии, команда, которая умеет играть на результат и выжимать максимум из таких матчей. На бумаге «Арсенал» выглядит фаворитом, но лёгкой игры для них точно не будет. В Неаполе их ждёт настоящая битва: «Наполи» будет биться, давить, цепляться и играть очень эмоционально.

Думаю, всё равно «Арсенал» будет больше контролировать матч и создавать моменты. У них очень хорошая целостность игры, сильный прессинг, опасные стандарты, мы знаем, как они умеют пользоваться такими эпизодами. Для «Наполи» это очень серьёзный соперник, который может не давать много пространства и при этом сам качественно атаковать.

Много забитых мячей здесь не жду. «Наполи» дома способен создавать моменты, у них хорошая игра в атаке, но «Арсенал» — есть «Арсенал»: класс, организация, мастерство и умение терпеть. Полагаю, матч получится тяжёлым, но на мастерстве «Арсенал» должен переиграть «Наполи» и добиться победы на выезде.