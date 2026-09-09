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«Наполи» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

«Наполи» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Наполи» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.78.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» — команда играющая, но для меня она всё-таки больше домашняя. Дома они терзают соперника, бегут, бьются, создают моменты, на их стадионе никому легко не бывает. Да, последнюю игру в чемпионате «Наполи» проиграл «Интеру», какое-то переживание после такого результата есть. Но сейчас Лига чемпионов, домашний матч, настрой будет совсем другой.

При этом надо понимать, что соперник — «Арсенал». Это чемпион Англии, команда, которая умеет играть на результат и выжимать максимум из таких матчей. На бумаге «Арсенал» выглядит фаворитом, но лёгкой игры для них точно не будет. В Неаполе их ждёт настоящая битва: «Наполи» будет биться, давить, цепляться и играть очень эмоционально.

Думаю, всё равно «Арсенал» будет больше контролировать матч и создавать моменты. У них очень хорошая целостность игры, сильный прессинг, опасные стандарты, мы знаем, как они умеют пользоваться такими эпизодами. Для «Наполи» это очень серьёзный соперник, который может не давать много пространства и при этом сам качественно атаковать.

Много забитых мячей здесь не жду. «Наполи» дома способен создавать моменты, у них хорошая игра в атаке, но «Арсенал» — есть «Арсенал»: класс, организация, мастерство и умение терпеть. Полагаю, матч получится тяжёлым, но на мастерстве «Арсенал» должен переиграть «Наполи» и добиться победы на выезде.

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