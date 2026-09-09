«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Александра Мостового на матч общего этапа Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Наполи» — «Арсенал».

Ставка: ничья или победа «Арсенала» в один мяч за 1.78.

«Конечно, ещё одна вывеска, и опять сумасшедшая. «Наполи» против «Арсенала» на старте Лиги чемпионов — это матч, который хочется смотреть. Две большие команды, большой стадион, серьёзный уровень, однако у «Наполи» сейчас вообще непонятная ситуация. Что с ними происходит — вопрос.

Они умудрились проиграть дома «Комо», и это уже само по себе странно. Потом против «Интера» вели 2:0, вроде бы всё складывалось как надо, но всё равно уступили 2:3. Значит, не всё у них в порядке, точно не всё. Когда команда сначала отдаёт домашний матч «Комо», а потом упускает такое преимущество с «Интером» — это неприятный звоночек.

«Арсенал» здесь выглядит более собранной командой. Понятно, что в Неаполе играть непросто, там атмосфера, болельщики и давление. «Наполи» дома всё равно будет опасен, у них есть футболисты, которые могут решить эпизод. Однако сейчас по состоянию больше вопросов именно к ним, чем к «Арсеналу».

Поэтому я бы всё-таки чуть больше смотрел в сторону «Арсенала». Лёгкой игры не будет, потому что «Наполи» после таких результатов должен реагировать, злиться и доказывать, что всё это были случайности. Но если говорить о прогнозе, то вижу минимальную победу «Арсенала», где-то 1:2, или ничью — 1:1, может быть, 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».