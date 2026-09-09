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«Спортинг» — «Галатасарай»: ставка Михаила Моссаковского на встречу Лиги чемпионов

«Спортинг» — «Галатасарай»: ставка Михаила Моссаковского на встречу Лиги чемпионов
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Спортинг» — «Галатасарай».

Ставка: ТБ 3 за 1.94.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
09 сентября 2026, среда. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Инасиу – 5'     1:1 Катамо – 27'     2:1 Суарес – 57'     3:1 Саласар – 63'    

«Для Алексея Батракова это будет первый матч в Лиге чемпионов. Вероятно, мы увидим его в стартовом составе. А если в целом говорить про «Галатасарай» и «Спортинг» — это две ультраатакующие команды. В каждом из первых четырёх туров чемпионата Турции в матчах «Галатасарая» было забито минимум четыре мяча. Команда очень сильно ориентирована на атаку: много создаёт, много забивает и очень много бьёт по воротам.

Особенно впечатляют цифры «Галатасарая» дома. С «Чорумом» команда нанесла 38 ударов, с «Гёзтепе» — 34. Просто сумасшедшие, астрономические показатели. Здесь не предлагаю отталкиваться от ударов, потому что матч всё-таки гостевой, а на выезде цифры у «Галатасарая» уже совсем другие. Но высокая результативность никуда не исчезает — во всех четырёх турах чемпионата Турции прошёл тотал больше 3.5.

У «Галатасарая» есть серьёзные потери, и главная из них — Виктор Осимхен, который получил травму в матче с «Башакшехиром». Его отсутствие, конечно, скажется, но не думаю, что оно полностью изменит рисунок игры и атакующую сущность команды. Тем более напротив будет «Спортинг», у которого тоже очень серьёзный крен в атаку. В четырёх из первых пяти матчей чемпионата Португалии с участием «Спортинга» было забито минимум четыре мяча.

Поэтому и здесь жду результативный футбол. Тотал больше 2.5 дают с достаточно скромным коэффициентом, поэтому тотал больше 3 я бы рассматривал как базу: если голов будет ровно три — получаем расход, а потенциал на четвёртый мяч у этого матча точно есть», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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