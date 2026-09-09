«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Казани

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: ТМ 5 за 1.93.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» в межсезонье понёс много кадровых потерь, но, несмотря на это, казанцы стартовали с двух побед. Матчи с «Сибирью» (4:3 Б) и «Адмиралом» (2:0) получились непростыми, но куда важнее, что команда Анвара Гатиятулина набрала четыре очка из четырёх возможных. Игра команды далека от идеала, но этого и стоило ожидать. Первые два матча из-за дисквалификации по причине отсутствия на церемонии закрытия прошлого сезона пропустил ключевой защитник Митчелл Миллер, а американский нападающий Кевин Хейз только недавно прибыл в Казань.

В ближайшее время к «Ак Барсу» должен присоединиться нападающий Егор Соколов, который пополнил состав команды в результате трёхстороннего обмена с «Торпедо» и минским «Динамо». Габаритный форвард явно поможет казанцам, которым после ухода Ильи Сафонова и Дмитрия Яшкина не хватает мощи на пятаке (тут поможет и Хейз).

«Трактор» после чувствительного поражения в Ярославле от «Локомотива» (1:5) сумел обыграть в Екатеринбурге «Автомобилист» (4:3 ОТ), принеся первую победу новому главному тренеру Скотту Гордону. Несмотря на то, что в основное время в матчах с участием челябинцев было заброшено по шесть шайб, не думаю, что предстоящая игра будет результативной. Перестраховываюсь и ставлю на тотал меньше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».