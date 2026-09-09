«Динамо» М — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» М — «Адмирал».

Ставка: победа «Динамо» и его тотал больше 2.5 за 1.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 сентября 2026, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Московское «Динамо» начинает сезон тяжело по результату, но не так плохо по содержанию. Два поражения в двух матчах — 1:2 от «Автомобилиста» и 3:5 от СКА. Но в обеих играх были отрезки, за которые можно цепляться. В Екатеринбурге команда Леонида Тамбиева плохо вошла в матч, получила 0:2 уже в первом периоде, но после тайм-аута перестроилась и дальше выглядела заметно лучше. В Петербурге «Динамо» вообще вело 2:0, потом пропустило неприятный отрезок, но всё равно билось до конца.

И здесь, конечно, есть отдельный сюжет — Тамбиев против бывшей команды. До перехода в московское «Динамо» он провёл 269 матчей в КХЛ во главе «Адмирала». Это клубный рекорд по продолжительности работы одного тренера, именно при нём дальневосточники дважды выходили в плей-офф и впервые прошли во второй раунд. Поэтому для главного тренера «Динамо» этот матч точно не рядовой.

«Адмирал» начал сезон с поражения от «Ак Барса» (0:2). Да, команда Олега Браташа достойно терпела, Кульбаков держал в игре, были попытки убегать в контратаки, но в атаке всё равно получилось скромно. Большую часть матча дальневосточники оборонялись, блокировали и ждали своего шанса. С «Динамо» такой сценарий тоже возможен, но второй матч подряд на выезде с мотивированным соперником — непростая история.

Жду, что «Динамо» сыграет с большим давлением и наконец-то заберёт свой первый матч в сезоне. Просто П1 выглядит слишком скромно, поэтому хочется немного добрать через индивидуальный тотал. Если мы верим в победу бело-голубых, логично ждать от них минимум три шайбы: моменты у команды есть, качество впереди есть, осталось только конвертировать это в результат. Риск есть: «Адмирал» умеет терпеть, а Кульбаков уже показал, что может долго держать команду в игре. Но по мотивации, домашнему льду, атакующему потенциалу и дополнительному сюжету Тамбиева против бывшей команды здесь мне ближе «Динамо», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».