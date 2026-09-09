ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 9 сентября

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо».

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.

«Под руководством Алексея Исакова «Торпедо» демонстрирует более дисциплинированный хоккей, чем раньше, и стартовало с двух побед: 1:0 над «Спартаком» и 4:3 по буллитам — над минским «Динамо». При этом Исаков делает ставку на высокую интенсивность, но на выезде против топ-клуба гости вряд ли пойдут в открытый атакующий хоккей.

ЦСКА, в свою очередь, неудачно стартовал, уступив дома «Спартаку» со счётом 2:3. Игорь Никитин после встречи отметил, что команде не хватило самоотдачи, а защитники слишком увлекались атаками. Очевидно, что после такого поражения армейцы будут предельно сконцентрированы на обороне и вряд ли допустят былую вольность.

Очные встречи этих соперников в последние годы чаще всего проходят «верховые» — 4:5 или 4:2, например. Однако сейчас обе команды находятся на старте сезона, когда сыгранность звеньев ещё не на пике. ЦСКА будет играть вторую встречу за три дня, а «Торпедо» — третью за неделю, что может сказаться на свежести.

Если учитывать кадровую ситуацию, мотивацию ЦСКА реабилитироваться и закрытый стиль гостей, логично предположить, что команды не будут форсировать события. Армейцам очень нужна первая официальная победа на старте сезона. Думаю, что сейчас пришло время её одерживать, тем более соперник достаточно для этого удобный», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».