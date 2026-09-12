OLIMPBET разыграет до 300 млн рублей к 80-летию отечественного хоккея

К 80-летию отечественного хоккея OLIMPBET запускает один из самых масштабных спецпроектов в истории букмекерской компании — «Клуб 1946». В акции участвуют ставки на хоккей и киберхоккей. Призовой фонд — до 300 млн рублей. Главный приз — премиальный автомобиль.

Фото: Пресс-служба БК Olimpbet

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В зачёт пойдут ординары и экспрессы любой суммы и любого коэффициента. Баллы начисляются по принципу 1 рубль ставки = 1 балл. Акция пройдёт в четыре этапа. На каждом этапе топ-100 участников получают фрибеты, а топ-10 — перстень, деньги, шанс выигрыш автомобиля и место в «Клубе 1946».

Перстни — настоящие произведения искусства, уникальная ювелирная работа ограниченного тиража. Корпус изготовлен из стерлингового серебра с покрытием червонным золотом высокой пробы, тяжёлая массивная посадка. В перстень инкрустировано более 200 кристаллов идеальной огранки — блики не сливаются, каждый камень работает отдельно и создаёт глубокий объёмный эффект. Над каждым экземпляром трудились 10 ювелиров в течение семи дней. Перстни также получат легенды отечественного хоккея. Первый уже вручили президенту ПХК ЦСКА Игорю Есмантовичу на презентации клуба.

На каждом этапе OLIMPBET распределит фрибеты среди случайных участников. Также предусмотрены 10 уайлд-кард: места в «Клубе 1946» разыграют в социальных сетях и через другие механики. В этих розыгрышах могут участвовать все желающие, включая новых пользователей и игроков с небольшим бюджетом. Членство в «Клубе 1946» даёт VIP-билеты на матчи КХЛ, встречи с легендами хоккея и лимитированный мерч.

«80 лет отечественного хоккея — это не просто круглая дата в календаре. Это целая эпоха, вместившая в себя десятки легендарных побед, сотни великих игроков и миллионы сердец, которые бились в унисон с каждой шайбой. Хоккей давно перестал быть просто видом спорта — он стал частью нашей национальной идентичности, нашей культуры, нашей истории. Это гордость, которую мы проносим через поколения. Четыре наших партнёрских клуба в этом году отмечают этот знаковый юбилей, мы не могли пройти мимо. Для нас было важно не просто поздравить, а создать проект, который по своему масштабу и духу соответствовал бы величию этой даты. Именно так родился «Клуб 1946». Название выбрано неслучайно — это прямая отсылка к году основания отечественного хоккея, к тому самому моменту, когда всё только начиналось.

Мы хотели, чтобы наш проект стал не просто акцией, а настоящим событием, достойным той богатой истории, которой по праву гордится вся страна. «Клуб 1946» — это наш способ сказать спасибо хоккею, игрокам, клубам и, конечно, болельщикам. Тем, кто делает этот вид спорта по-настоящему великим», — отметил директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.

Подробности и условия участия — на сайте и в приложении OLIMPBET.

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