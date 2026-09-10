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«Спартак» — СКА: определён фаворит матча КХЛ

«Спартак» — СКА: определён фаворит матча КХЛ
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10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Игра пройдёт в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа СКА оценивается коэффициентом 2.55. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.32.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.91. Гол в пустые ворота идёт за 3.50.

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