«Спартак» — СКА: определён фаворит матча КХЛ

10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — СКА. Игра пройдёт в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.33. Победа СКА оценивается коэффициентом 2.55. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.32.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.91. Гол в пустые ворота идёт за 3.50.