Названы шансы «Сабаха» отобрать очки у «МЮ»

10 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Сабах». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.11. Победа «Сабаха» оценивается коэффициентом 23.0. Ничейный исход можно найти в линии за 11.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.