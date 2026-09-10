«Фенербахче» — «Рома»: стал известен фаворит матча в Турции

10 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Рома». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск. Для соперников это будет первая официальная встреча в истории.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 3.04. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 2.29. Ничейный исход можно найти в линии за 3.47.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.01, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.