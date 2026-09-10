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«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах».

Ставка: победа «МЮ» и ТБ 3.5 за 1.70.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Сабах
Баку, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для азербайджанской команды это просто грандиозное событие — дебют в Лиге чемпионов. «Юнайтед» сейчас играет беспримерно ужасно в обороне: он пропускает ровно по два мяча в каждом матче. И я думаю, что Майкл Кэррик, конечно, должен быть сконцентрирован на том, чтобы эту серию прекратить.

Ясно, что «Манчестер Юнайтед» — абсолютный фаворит этой игры. И понятно, что атмосфера «Олд Траффорд» для «Сабаха» станет большим испытанием, всё-таки они в такой обстановке не очень часто играют.

Думаю, что логичная ставка на эту игру — это победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше 3.5» с коэффициентом 1.7. Я вполне допускаю, что они могут пропустить. Может, конечно, так получиться, что они забьют и четыре, и пять, кто знает. Да, но базировался бы я всё-таки на том ощущении, что «Сабах» может найти путь к воротам нового вратаря Ламменса, который, прямо скажем, пока не очень впечатляет», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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