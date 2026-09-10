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«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 10 сентября

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 10 сентября
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Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Сабах».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-2.5) за 1.82.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Сабах
Баку, Азербайджан
1:0 Кунья – 27'     2:0 Фернандеш – 42'     3:0 Шешко – 45'     4:0 Мартинес – 68'    

«Сабах» — команда для широкой аудитории не самая известная, но понятно, что в Лигу чемпионов просто так не попадают. Они точно будут стараться, цепляться, играть дисциплинированно и ждать свои шансы. Но надо понимать: соперник — «Манчестер Юнайтед», «Олд Траффорд», английский клуб с совсем другим уровнем футболистов.

Да, «Манчестер Юнайтед» в чемпионате не всегда выглядит стабильно, но дома против такого соперника команда обязана быть фаворитом. Думаю, «Сабах» будет рассчитывать в основном на стандарты (угловые и штрафные) и редкие быстрые атаки. В открытый футбол с «МЮ» им играть очень тяжело, поэтому большую часть матча гости, скорее всего, проведут в обороне.

«Манчестер Юнайтед» будет контролировать игру, держать мяч и постепенно расшатывать защиту. Не думаю, что они сразу сломя голову побегут забивать. Скорее будут спокойно готовить атаки, заставлять «Сабах» много двигаться без мяча, а когда у соперника начнут заканчиваться силы, тогда «МЮ» должен проявить свой класс.

Для меня здесь однозначный фаворит — «Манчестер Юнайтед». Счёт может быть крупным — 3:0 или 4:1. Три мяча хозяева, мне кажется, должны забивать. Если дома не громить «Сабах», тогда вообще непонятно, на что рассчитывать дальше. В любом составе «МЮ» должен переигрывать такого соперника и забирать победу, победив с разницей в три мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

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