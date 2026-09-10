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«Комо» — «РБ Лейпциг»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Италии

«Комо» — «РБ Лейпциг»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Италии
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Комо» — «РБ Лейпциг».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Комо
Комо, Италия
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дебют нового итальянского клуба для Лиги чемпионов. Естественно, это очень интересно. «Лейпциг» возвращается в турнир после того, как он пропустил целый евросезон. Наверняка он больше не хочет такого допускать и планы ставит достаточно амбициозные на эту Лигу чемпионов.

Интересный матч. Безумие будет абсолютное на трибунах и вокруг «Комо», это можно не сомневаться. «Лейпциг», в принципе, не является соперником, который может в этой ситуации успокоиться и за счёт спокойствия где-то сыграть, как бы передавить своего соперника именно эмоционально. Поэтому думаю, матч получится достаточно ярким.

Мне кажется, здесь как раз очень хорошая ставка — «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.90. Думаю, что и «Комо» найдёт путь к воротам «Лейпцига», и немцы, будучи более опытной командой в еврокубковом плане, тоже, наверное, должны забить. А дальше уже посмотрим, как всё развернётся», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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