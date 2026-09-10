«Комо» — «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на матч общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Комо» — «РБ Лейпциг».

Ставка: тотал «Комо» 2-3 гола за 2.04.

«Очень интригует и весьма любопытно будет посмотреть на дебют «Комо» в Лиге чемпионов. Прекрасная команда Сеска Фабрегаса, играющая в очень содержательный, один из самых ярких футболов вообще в Европе. «Комо», забивающий в каждом матче и пропускающий в каждом матче, дома будет принимать «Лейпциг».

У «Комо» после ничьей с «Удинезе», где он, надо признать, отскочил, две победы подряд — обыграли «Наполи» и «Дженоа», причём волевая была в Генуе. Очень яркий футбол показала команда Сеска, Пас был в полном порядке, да и другие футболисты. Сейчас дебют в Лиге чемпионов: конечно, волнительно, конечно, будет нервно.

Матч у «Комо» с «Лейпцигом», который у себя в чемпионате в последнем туре взял и неожиданно проиграл на выезде «Вердеру». Проигрывая 0:3, забил только в компенсированное время и уступил 1:3. Демикелис возглавляет нынешний «Лейпциг». Два прекрасных футболиста в прошлом, а ныне очень хорошие тренеры сойдутся друг с другом.

Но «Комо» играет дома при поддержке своих сумасшедших болельщиков. Мне кажется, может качнуться вообще в любую сторону. «Лейпциг» тоже недооценивать не стоит, даже несмотря на потерю некоторых лидеров. Это по-прежнему конкурентоспособная команда.

Это первый матч. И я думаю, что «Комо» — фаворит, но не факт, что он выиграет, хотя верю в его результативность. Я бы остановился на индивидуальном тотале «Комо». Больше трёх вряд ли «Комо» забьёт «Лейпцигу» на старте ЛЧ, но меньше двух может не хватить для положительного результата», — приводит слова Генича «РБ Спорт».