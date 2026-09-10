ПСВ — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ПСВ — «Шахтёр».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.

«Стартовый матч для украинского клуба в Лиге чемпионов. Будет крайне непросто перестраиваться, потому что, сами понимаете, какой сейчас уровень футбола на Украине. Я думаю, здесь надо говорить о тотале, учитывая, как играет ПСВ. Он пропускает в каждом матче, но и обязательно забивает, причём помногу. «Шахтёр» вряд ли сейчас способен останавливать атаку такого ПСВ, но сам в состоянии забить. Букмекеры, в принципе, тоже так считают, поэтому тотал они грамотно спрятали. Если просто его брать, то надо играть больше 3.5, чтобы был приличный коэффициент.

И всё-таки я всерьёз считаю, что «Шахтёр» в состоянии забить нидерландцам. Сколько он пропустит — это уже будет от них самих зависеть, да и это вообще другой вопрос. Обе забьют и тотал больше 2.5 идёт с коэффициентом 1.9. Мне в этом матче такой вариант очень нравится. Мне кажется, что это хорошая ставка, ничем не уступающая «тотал больше 3.5», которая всё-таки подразумевает другое количество забитых мячей», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».