15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ПСВ — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

ПСВ — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ПСВ — «Шахтёр».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 19:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Шахтёр
Украина
0:1 Мендоса – 45+1'     1:1 Дест – 48'    

«Стартовый матч для украинского клуба в Лиге чемпионов. Будет крайне непросто перестраиваться, потому что, сами понимаете, какой сейчас уровень футбола на Украине. Я думаю, здесь надо говорить о тотале, учитывая, как играет ПСВ. Он пропускает в каждом матче, но и обязательно забивает, причём помногу. «Шахтёр» вряд ли сейчас способен останавливать атаку такого ПСВ, но сам в состоянии забить. Букмекеры, в принципе, тоже так считают, поэтому тотал они грамотно спрятали. Если просто его брать, то надо играть больше 3.5, чтобы был приличный коэффициент.

И всё-таки я всерьёз считаю, что «Шахтёр» в состоянии забить нидерландцам. Сколько он пропустит — это уже будет от них самих зависеть, да и это вообще другой вопрос. Обе забьют и тотал больше 2.5 идёт с коэффициентом 1.9. Мне в этом матче такой вариант очень нравится. Мне кажется, что это хорошая ставка, ничем не уступающая «тотал больше 3.5», которая всё-таки подразумевает другое количество забитых мячей», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Удивительный «Комо», вернувшийся «МЮ» и Хайкин против «Баварии»
Удивительный «Комо», вернувшийся «МЮ» и Хайкин против «Баварии»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android