«Бавария» — «Будё-Глимт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Бавария» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Баварии» по ударам в створ с форой (-4.5) за 1.85.

«Стартовый матч для чемпиона Германии в ЛЧ, и, на самом деле, очень непростой для ставок, потому что крайне сложно что-либо выбрать. И тотал, и форы — всё с каким-то безумным перекосом в пользу «Баварии». Не ставить же всерьёз на её победу с разницей (-3.5), это несерьёзно. Мне бы, может, понравился вариант победы «Баварии» при тотале меньше 5.5, там достаточно неплохой коэффициент 1.72, но мы знаем, что «Будё-Глимт» умеет сходить с ума. И вполне может этот матч закончиться, например, со счётом 6:3.

Поэтому я предлагаю посмотреть на статистический момент, то, куда не так часто заглядывают игроки. Интересен вариант с ударами в створ. Мне кажется, что для первого матча «Бавария», которая к тому же только что получила, в общем, не очень приятный опыт с «Шальке», на своём поле, конечно, должна вопрос решать уверенно. «Бавария» с форой (-4.5) по ударам в створ» за коэффициент 1.85. Мне видится, что это отлично соответствует духу матча», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».