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«Бавария» — «Будё-Глимт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Германии

«Бавария» — «Будё-Глимт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Германии
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Бавария» — «Будё-Глимт».

Ставка: победа «Баварии» по ударам в створ с форой (-4.5) за 1.85.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
10 сентября 2026, четверг. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Мусиала – 47'     2:0 Кейн – 61'     3:0 Дэвис – 77'     4:0 Олисе – 83'     5:0 Олисе – 90+2'    
Удаления: нет / Бёртуфт – 87'

«Стартовый матч для чемпиона Германии в ЛЧ, и, на самом деле, очень непростой для ставок, потому что крайне сложно что-либо выбрать. И тотал, и форы — всё с каким-то безумным перекосом в пользу «Баварии». Не ставить же всерьёз на её победу с разницей (-3.5), это несерьёзно. Мне бы, может, понравился вариант победы «Баварии» при тотале меньше 5.5, там достаточно неплохой коэффициент 1.72, но мы знаем, что «Будё-Глимт» умеет сходить с ума. И вполне может этот матч закончиться, например, со счётом 6:3.

Поэтому я предлагаю посмотреть на статистический момент, то, куда не так часто заглядывают игроки. Интересен вариант с ударами в створ. Мне кажется, что для первого матча «Бавария», которая к тому же только что получила, в общем, не очень приятный опыт с «Шальке», на своём поле, конечно, должна вопрос решать уверенно. «Бавария» с форой (-4.5) по ударам в створ» за коэффициент 1.85. Мне видится, что это отлично соответствует духу матча», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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