«Бавария» — «Будё-Глимт»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Бавария» — «Будё-Глимт».

Ставка: ТБ 10.5 углового за 2.00.

«Понятно, что это «верховая» пара, а «Бавария» — явный фаворит противостояния. Коэффициент на её победу мизерный. При этом стоит вспомнить, как «Будё-Глимт» играл с грандами в прошлой Лиге чемпионов: норвежцы сенсационно обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1). Фора (+3) на «Будё-Глимт» выглядит интересно, но всё-таки играть её против «Баварии» в Мюнхене я бы не рискнул. Лезть в «низы» по фолам и карточкам тоже не хочется — букмекеры опустили планки слишком низко.

Поэтому предлагаю искать «верхи» в атакующих показателях. По голам, чтобы получить приличный коэффициент, уже приходится уходить к тоталу больше 4.5. Вариант рабочий, потому что «Будё-Глимт» — максимально «верховая» команда. В четырёх матчах квалификации с «Юнионом» и НЕК норвежцы каждый раз забивали по три мяча.

Но больше всего мне здесь нравятся угловые. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов тотал больше 10.5 прошёл в шести из восьми матчей основного этапа с участием «Будё-Глимт». «Бавария» тоже подаёт очень много: в этом сезоне отметка 10.5 на двоих не пробилась только в кубковой игре с «Оснабрюком», где соперник вообще остался без угловых. В последнем матче с «Шальке» мюнхенцы сами подали 11 раз.

«Бавария» постоянно атакует через фланги, регулярно доходит до лицевой и зарабатывает большое количество угловых, особенно дома. Думаю, что-то добавит и «Будё-Глимт», поэтому на двоих команды должны пробивать отметку в 10.5 углового», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».