«Фенербахче» — «Рома»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Стамбуле

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Фенербахче» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.66.

«Весёлый футбол жду в Стамбуле, где «Фенербахче» будет играть против «Ромы». Гасперини и «Рома» на старте сезона впечатляют, команда играет очень разнообразно, характер проявляет. После первых двух матчей, в которых «Рома» вообще не оставила никаких шансов «Фиорентине» и «Лечче», выигрывая по 4:0, были проблемы во встрече с «Аталантой». И только в самой концовке, в компенсированное время, проигрывая 0:1, «Рома» забила два мяча подряд и выиграла со счётом 2:1. Удивительно, что не забил Мален, он на старте сезона очень хорош. Группа атаки быстрая, яркая, те же Мора, Дибала, Мален. Наверняка она что-то этому не самому молодому «Фенербахче» предложит результативное в этой встрече.

Да, «Фенербахче» играет дома при своих болельщиках. У него бомбический состав: Эдерсон в воротах, Шкриньяр в обороне. Куда ни глянь, тут у «Фенера» сплошь звёзды. Впереди Мурики, классный нападающий. Есть Гринвуд и Айдын, и Канте, и Гендузи в центре полузащиты, Семеду на фланге. Ну, в общем, классный состав у «Фенера», плюс их будут гнать болельщики.

«Фенербахче» проиграл в последнем туре домашний матч «Бешикташу», хотя играл весьма недурно, но уступил, по факту проиграл, и это надо признать. Наверняка Исмаил Картал, тренер «Фенера», другой какой-то вариант предложит под матч с «Ромой», но игра в обороне оставляет желать лучшего. И вот это желание бежать вперёд и обязательно забить, обязательно соперника обыграть может повлечь за собой определённые проблемы в обороне. В контратакующей игре «Рома» может наказать.

Жду футбол результативный, футбол с забитыми мячами и в те, и в другие ворота. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.66. Я бы ещё, наверное, рассмотрел вариант ближе к «двойке» «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».