«Спартак» — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Спартак» — СКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.19.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч между московским «Спартаком» и петербургским СКА обещает стать одним из центральных событий игрового дня в КХЛ. «Спартак» подходит к игре на эмоциональном подъёме после гостевой победы над ЦСКА (3:2). Красно-белые прервали неприятную домашнюю серию из шести поражений, длившуюся с прошлого сезона, и наверняка захотят развить успех перед своими болельщиками. Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым сохраняет боевой настрой, призывая не переоценивать победу над принципиальным соперником.

СКА, в свою очередь, стартовал мощно, одержав две зрелищные домашние победы — над «Ладой» (4:3 ОТ) и московским «Динамо» (5:3). Однако вся сложность в том, что для петербуржцев это будет первый выездной матч в сезоне, а на выезде команда при Игоре Ларионове испытывает проблемы, проиграв пять последних гостевых матчей в прошлом сезоне.

Ключевой фактор — очная статистика. «Спартак» не проигрывает СКА на протяжении пяти последних встреч, а в четырёх из них команды забрасывали не больше четырёх шайб, что говорит о плотном, закрытом хоккее в противостоянии этих команд. Учитывая, что для СКА это будет второй матч за два дня, а «Спартак» окрылён победой в дерби, у хозяев есть отличный шанс продлить свою беспроигрышную серию в очных встречах и победить в основное время», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».