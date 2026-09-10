«Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Динамо» за 1.75.

«Минское «Динамо» в стартовом матче сезона не смогло удержать преимущество в две шайбы. Ведя в счёте 3:1 во втором периоде, минчане позволили «Торпедо» сравнять, а в серии буллитов точнее оказались нижегородцы. Главный тренер «Динамо» Сергей Брылин заявил о том, что новобранец команды, нападающий Николя Обе-Кюбель, находится не в лучшем состоянии, и это было заметно. Тренерский штаб определил его в первую тройку к Сэму Энасу и Крису Тирни, но проявить себя у Обе-Кюбеля не получилось.

«Шанхай» провёл два противоречивых матча. Впрочем, действия команды Митча Лава зависели во многом от соперников. Если «Нефтехимик» творит на льду и позволяет это делать другим, то «Локомотив» играет строже. Отсюда и результат — если в Нижнекамске «драконы» отыгрались с 0:3 и выиграли в овертайме, то в Ярославле имели не слишком много моментов и в итоге уступили действующему обладателю Кубка Гагарина.

Несмотря на поражение от «Торпедо», игра минчан оставила приятное впечатление — соперник же наверняка будет уставшим после двух матчей на выезде с интервалом в один день. Поэтому ставлю на то, что минское «Динамо» всё-таки одержит первую победу при Брылине и при этом сделает это в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».