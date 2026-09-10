«Локомотив» — «Северсталь»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Северсталь».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.74.

«Локомотив» хорошо начал сезон — здесь всё понятно. Сначала дома уверенно разобрался с «Трактором» (5:1), потом победил «Шанхайских Драконов» — 3:1 в 800-м матче Александра Радулова в КХЛ. Команда Дмитрия Квартальнова выглядит мощно, структурно и спокойно, но именно здесь мне не очень хочется лезть в чистую победу фаворита. Понятно, что букмекеры ведут «Локомотив» фаворитом. Но после двух побед у команды может появиться лёгкая самоуспокоенность, а «Северсталь» — слишком непредсказуемый соперник, чтобы совсем не держать в голове вариант с сюрпризом.

Череповчане пока не идеально вошли в сезон, но команда Андрея Козырева всё равно живёт за счёт движения, скорости и большого количества моментов. Да, на старте чемпионата у «Северстали» есть проблемы с реализацией. Сначала поражение от «Салавата Юлаева» (2:3), потом победа над «Ладой» (1:0), где моментов было достаточно, но заброшенная шайба осталась всего одна. Но это не та команда, от которой хочется ждать совсем пассивный хоккей. Они могут долго не забивать, но при этом создавать, давить, бежать и раскачивать игру.

На предсезонке «Локомотив» и «Северсталь» уже встречались на Кубке Блинова, и тогда матч ушёл в серию бросков. Но сейчас это уже регулярка, Ярославль, чемпион дома, другой уровень эмоций и давления. «Локомотив» дома забивает, у него работают разные звенья, есть Радулов, Сурин, Иванов, Шалунов, Фьоре, молодые тоже получают свои минуты.

Я не хочу здесь зависеть от исхода. Победа «Локомотива» логична, но коэффициент не настолько интересный, чтобы закрывать глаза на риск. А идти в сторону «Северстали» по исходу — это уже слишком смело. Поэтому выбираю общий тотал. Мне кажется, что пять шайб на двоих здесь более вероятны, чем попытка поймать правильный исход. «Локомотив» своё дома должен найти, а «Северсталь» даже при проблемах на старте сезона способна добавить матчу движения и голевых моментов», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».