15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выиграть US Open после выхода в полуфинал

Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выиграть US Open после выхода в полуфинал
Комментарии

Вчера россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале US Open победил Александра Блокса. При счёте 6:4, 7:5, 3:2 в пользу Хачанова бельгиец снялся из-за травмы спины. Для российского теннисиста это второй полуфинал открытого чемпионата США в карьере и третий — на турнирах «Большого шлема». При этом Карен ни разу не добирался до решающего матча.

Поставить на то, что Хачанов станет чемпионом US Open, можно за 13.00, это примерно 7% вероятности. В полуфинале он сыграет с главным фаворитом — первым сеяным Александром Зверевым. Шансы немца выиграть второй турнир «Большого шлема» в сезоне оценили в 2.00.

За 2.65 можно поставить на американца Бена Шелтона, который выбил из борьбы Карлоса Алькараса. В полуфинале он сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Шансы последнего оценили котировкой 8.00.

Материалы по теме
Удивительный «Комо», вернувшийся «МЮ» и Хайкин против «Баварии»
Удивительный «Комо», вернувшийся «МЮ» и Хайкин против «Баварии»
Комментарии
Новости. Ставки