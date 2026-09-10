Эксперты назвали шансы Карена Хачанова выиграть US Open после выхода в полуфинал

Вчера россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале US Open победил Александра Блокса. При счёте 6:4, 7:5, 3:2 в пользу Хачанова бельгиец снялся из-за травмы спины. Для российского теннисиста это второй полуфинал открытого чемпионата США в карьере и третий — на турнирах «Большого шлема». При этом Карен ни разу не добирался до решающего матча.

Поставить на то, что Хачанов станет чемпионом US Open, можно за 13.00, это примерно 7% вероятности. В полуфинале он сыграет с главным фаворитом — первым сеяным Александром Зверевым. Шансы немца выиграть второй турнир «Большого шлема» в сезоне оценили в 2.00.

За 2.65 можно поставить на американца Бена Шелтона, который выбил из борьбы Карлоса Алькараса. В полуфинале он сыграет со своим соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Шансы последнего оценили котировкой 8.00.