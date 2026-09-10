Эксперты оценили шансы Карена Хачанова сыграть в финале US Open

Вчера россиянин Карен Хачанов в четвертьфинале US Open победил Александра Блокса. При счёте 6:4, 7:5. 3:2 в пользу Хачанова бельгиец снялся из-за травмы спины. Для российского теннисиста это второй полуфинал Открытого чемпионата США в карьере и третий — на турнирах «Большого шлема». При этом Карен ни разу не добирался до решающего матча.

В полуфинале Хачанов сыграет с главным фаворитом — первым сеяным Александром Зверевым. Поставить на победу россиянина можно за 4.60, это около 21% вероятности. На успех немца предлагают котировку 1.20, что соответствует примерно 79%.

Теннисисты встречались между собой девять раз. Шесть раз побеждал Зверев, трижды Хачанов.