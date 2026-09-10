В «Фонбет» рассказали, сколько букмекеры тратят на поддержку российского спорта

Советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил вклад букмекеров в развитие российского спорта.

— На ваш взгляд, какую роль букмекерская отрасль должна брать на себя в жизни общества и спорта, помимо финансирования?

— Как ни странно это звучит, сейчас для спорта очень важны деньги. Без них никуда. И главная задача букмекеров сейчас — эти деньги для спорта заработать. Букмекеры платят целевые отчисления. В 2025 году более 38 млрд рублей было переведено в спортивные фонды и организации. Надо понимать, что в наше время найти почти 40 млрд рублей — очень и очень сложно.

Нужно учитывать, что букмекеры оказывают огромную спонсорскую поддержку организациям, клубам и отдельным спортсменам. По оценкам экспертов, в год букмекеры передают около 100 млрд рублей. По сути, это даже больше, чем государственное финансирование. Отодвигать этот факт на второй план и рассуждать, что ещё они должны сделать, наверное, не совсем правильно. Если же мы говорим про социальную поддержку тех слоёв населения, которые в этом нуждаются, то в первую очередь речь идёт о детях, инвалидах, а также о поддержке массового и детско-юношеского спорта.

— Как оценивать результат социальных проектов? Можно ли мерить его просто тем, сколько букмекерская компания тратит на это? Как определять эффективность?

— Если мы говорим об эффективности, то нужно оценивать каждый проект отдельно. Все они отличаются друг от друга. Можно с уверенностью сказать, что проект эффективен, если он помог хотя бы одному ребёнку. И точно так же можно говорить об эффективности, если он помог тысяче. Нужно рассматривать каждый случай индивидуально, смотреть на цели и задачи, которые преследовал конкретный проект. Обобщать всё это и оценивать одним мазком, наверное, неправильно, — сказал Оганезов в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».