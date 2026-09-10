Директор по коммуникациям PARI: в обществе процветает новый тренд — человечность

Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекера PARI Алексей Бабичев рассказал о системном подходе в социальных проектах компании.

«Если говорить про KPI социальных проектов, то многие ориентируются на объём затраченных средств. Но разве только этим измеряется эффективность? Мы выступаем за системный подход и за развитие проектов, которые будут иметь узнаваемость и распространяться по всей России. И, кстати, бюджета на продвижение фонда у нас нет, но эффект и влияние на людей, которым необходима помощь, увеличились в семь раз за год. 35 000 человек в 37 городах России — большой результат.

Примером, когда мы менялись на основе обратной связи, служит ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль PARI ФЕСТ в Нижнем Новгороде, где мы выступаем партнёром. Мы работаем над доступностью этого события: помимо организации всевозможных инклюзивных опций для людей с ограниченными возможностями, мы также сделали перевод выступлений артистов на русский жестовый язык. Изначально мы не знали, так ли необходимо это реализовывать. Но именно инклюзию теперь отмечают не только посетители фестиваля, но и коллеги по индустрии. Так, в прошлом году за этот проект мы получили премию BEMA. В обществе процветает новый тренд — человечность», — сказал Бабичев в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».