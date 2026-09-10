Фонд «Дополнительное время»: ветерану спорта 98 лет — он играет в теннис дважды в неделю

Основатель благотворительного фонда «Дополнительное время» Олеся Серёгина рассказала, почему фонд решил помогать ветеранам спорта.

— Считаю, что нужно говорить про добрые дела. Потому что таким образом больше людей вовлекается, больше людей приходят волонтерить, больше людей узнают о проблеме. Наша проблема не самая очевидная — ветераны спорта. Скорее люди помогут детям или животным, это подтверждает и статистика. Для нас важно показывать людей, которые в своё время для нашей страны добывали медали. Сейчас, к сожалению, их жизнь не всегда прекрасна.

Если говорить о сложностях, то я понимаю, что для бизнеса очень важно показывать лица тех, кому помогли, и демонстрировать социальный эффект. Но наши легенды спорта очень скромные. Они никогда не попросят и не признаются, что им помогли. Иногда возникает проблема: мы помогли человеку, а он не хочет об этом говорить. Я его понимаю, поэтому иногда мы просто не можем показать всех, кому помогли. Это маленькие нюансы, которые бывают. Кроме того, мы получаем деньги конкретно на проект. Туда никогда не закладывается финансирование работы команды — это нормально и прописано в уставах. Получается, что фонд вынужден искать дополнительные средства, чтобы оплатить работу людей, которые ведут и запускают проект. Сейчас мы поняли, как это делать правильно, но это важные нюансы взаимодействия.

Социальный эффект действительно очень сложно оценить. Некоторым ведь не нужна материальная помощь, некоторым важно, чтобы про них просто говорили и приглашали их на мероприятия. Им нужно живое и тёплое общение. Как это всё оцифровать и представить KPI — не очень понятно с точки зрения бизнеса. Мы просто не понимаем, как эти социальные изменения показать потом.

— Почему был выбран фокус на ветеранов спорта, а не на более медийные темы и истории?

— Мы против мейнстрима. Я с детства хотела помогать пожилым. Может быть, я знаю, что мы все там будем. Для меня эти люди — легенды и машины нашего спорта, они все мои кумиры. Я вижу, как они живут сейчас, так как сама приезжаю к ним в гости. Мне хочется сделать так, чтобы время после профессионального спорта было для них тоже важным и ценным. Самому возрастному участнику нашей программы 98 лет! Он дважды в неделю тренируется с тренером и играет в теннис. Он максимально счастливый. Хотела бы, чтобы таких людей было больше, потому что мы все там когда-то будем, — сказала Серёгина в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».