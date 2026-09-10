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Глава Федерации адаптивного хоккея: убедить людей, что хоккей возможен — это проблема

Глава Федерации адаптивного хоккея: убедить людей, что хоккей возможен — это проблема
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Президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов рассказал о проблеме вовлечения в этот вид спорта людей с ограниченными возможностями.

«Хоккей достаточно дорогой вид спорта. Если мы говорим о людях и детях с ограниченными возможностями здоровья, то мне часто говорят: «Где хоккей, а где мы?» Порой на улице остановишься у женщины с коляской, в которой сидит ребёнок лет 7-10 без движения. Подходишь и говоришь: «А давайте в хоккей?» У виска крутят и отвечают: «Где он, а где хоккей?» Им не объяснишь, пока силой не притащишь, не посадишь в санки и коньки не наденешь. Хоккей сегодня доступен всем. Самая большая проблема — вовлечь людей и убедить их, что хоккей действительно возможен.

Бизнесу нужно показать, кем они хотят быть в проекте. Хотят просто дать денег — что чаще всего и бывает, или они хотят быть участниками чего-то большего, непосредственными участниками проекта. Для меня было удивительным наше взаимодействие с «Фонбет», когда мы проводили большой фестиваль адаптивного хоккея в Сириусе. Помимо средств от букмекеров, ребята из «Фонбета» сами приходили, собирали какие-то коробки, подавали что-то детям и помогали. Для меня это было откровением. Они вовлечены в проект настолько, что считают его своим. Здесь речь идёт уже не о вложенных средствах, а о социальном эффекте. И здесь его оценить несложно», — сказал Дронов в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».

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