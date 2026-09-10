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БК «Леон» создала форму для «СКА-Хабаровск» из собранного болельщиками пластика

БК «Леон» создала форму для «СКА-Хабаровск» из собранного болельщиками пластика
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PR-директор БК «Леон» Нина Подгорнова рассказал о совместной экологической инициативе компании с ФК «СКА-Хабаровск».

«У нас есть пример довольно яркого проекта, который, по нашим оценкам, стал очень эффективным. В прошлом сезоне весной мы реализовали экологическую инициативу с футбольным клубом «СКА-Хабаровск». Она заключалась в том, что болельщики приносили на стадион пластик во время домашних матчей. Потом мы из этого переработанного пластика создали форму, в которой футболисты вышли на последний матч сезона. Мы очень гордимся этим проектом. Мы вложили много сил, создавали много разного контента: рассказывали, как идёт процесс, сколько было собрано, а также активно привлекали футболистов. Болельщики клуба чувствовали свою сопричастность к общему делу. Если говорить о пользе, то эта экологическая инициатива в рамках региона или страны, может быть, небольшая, как капля в море. Но мы считаем, что не всегда обязательно делать масштабные проекты. Из таких маленьких инициатив и складывается экологическая культура. Здесь есть прямая польза экологии, а болельщики смогли почувствовать себя частью большого клуба», — сказала Подгорнова в рамках премии «Чемпионата» «Лучший букмекер — 2026».

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