«МЮ» разгромил «Сабах» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 9.00

Состоялся матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Сабах». Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, Англия. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья. На 43-й минуте капитан Бруну Фернандеш укрепил преимущество манкунианцев. Через две минуты форвард Беньямин Шешко довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте защитник Лисандро Мартинес забил четвёртый гол манкунианцев.

Ставки на победу «МЮ» принимались с коэффициентом 1.11: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1110 рублей. Успех «Сабаха» оценивался в 23.0, на ничью давали 11.0.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.23, победа «МЮ» всухую — за 2.00, а точный счёт 4:0 — за 9.00.