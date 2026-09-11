«Крылья Советов» — «Родина»: прогноз на матч РПЛ

11 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 1.82. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 5.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.